TikTok запускает конкурс #ҚазақстандаЖасалған для поддержки местного бизнеса

Победители будут объявлены в январе 2025 года, передает Kazpravda.kz

Фото: НПП Атамекен

Ведущая платформа коротких и креативных видеороликов TikTok объявляет о старте новой инициативы #ҚазақстандаЖасалған, направленной на поддержку и популяризацию казахстанского бизнеса как внутри страны, так и за ее пределами. Конкурс реализуется совместно с Национальной палатой предпринимателей (НПП) «Атамекен».

TikTok активно способствует развитию бизнеса, предоставляя предпринимателям широкие возможности для продвижения своих идей и продуктов на глобальной платформе. Благодаря огромной аудитории и мощным инструментам для создания и распространения контента, TikTok становится эффективной площадкой для местных и международных компаний, позволяя предпринимателям увеличить узнаваемость бренда, выйти на потенциальных клиентов и масштабировать бизнес.

Конкурс стартует 9 декабря, а заявки будут приниматься до 29 числа. Участникам нужно будет поделиться своей историей - рассказать о своем бизнесе, его задачах и целях в формате короткого видеоролика. Проект предоставит местному сообществу предпринимателей уникальную возможность рассказать о себе и своем вкладе в развитие экономики Казахстана, а также поможет вдохновить других людей на создание собственного бизнеса.

В рамках конкурса будут выбраны победители в четырех номинациях:

1. Социальный бизнес: за вклад в решение социальных проблем, таких как поддержка людей с ограниченными возможностями или других уязвимых групп населения.

2. Экологичное предпринимательство: за бизнес-инициативы, направленные на защиту окружающей среды и задействующие экологически чистые технологии.

3. Молодежный бизнес: для молодых предпринимателей и стартапов, способных менять правила игры.

4. Одно село - один продукт: за поддержку уникальных продуктов и услуг, отражающих традиции и региональные особенности.

Участники должны быть старше 16 лет, проживать в Казахстане и иметь открытый профиль в TikTok. Для участия необходимо создать короткий видеоролик длительностью от 30 секунд до 2 минут, в котором будет раскрыта суть бизнеса, а также задач, которые он решает, и разместить его в TikTok с хэштегом #ҚазақстандаЖасалған. Победители получат ценные призы - 4 смартфона iPhone 16 Plus.

Конкурсные работы будут оцениваться в два этапа:

1 этап: Составление шорт-листа из видеороликов, соответствующих правилам проекта, по критериям просмотров и вовлеченности, а также их распределение по номинациям.

2 этап: Жюри в составе представителей TikTok и НПП «Атамекен» отберет победителей по критериям оригинальности и креативности, а также вкладу в экономическое развитие страны и в решение проблем общества.

Для участия в конкурсе необходимо:

- выбрать номинацию для участия.

- создать в выбранной номинации видео и опубликовать с хэштегом #ҚазақстандаЖасалған

- зайти на страницу конкурса по ссылке в описании хэштега #ҚазақстандаЖасалған и подать видео на участие в конкурсе через специальную форму.