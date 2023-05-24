То, что нас объединяет

Высокая гостья отметила три главных направления развития, которые объединяют наши государства, – это образование, особое внимание к вопросам гендерного равенства, а также мультикультурный и межконфессиональный диалог.

– Я с огромным удовольствием встречаюсь с профессорско-преподавательским составом и студентами Назарбаев Университета – современного исследовательского центра в самом цент­ре Евразии, – поприветствовала участников встречи госпожа Якоб, отметив, что сама является советником Национального университета Сингапура.

Теперь же ей присвоено звание и почетного профессора Назарбаев университета. Соответствующий документ Халима Якоб приняла из рук президента НУ Шигео Катсу.

– Для меня это большая честь, тем более что и Казахстан, и Сингапур уделяют огромное внимание вопросам образования, а Высшая школа государственной политики Назарбаев университета имеет крепкие партнерские отношения с сингапурской Школой госполитики Ли Куан Ю, – сказала она.

Президент Сингапура напомнила: она уже бывала в Астане – в 2017 году, когда занимала должность спикера сингапурского Парламента. Также Халима Якоб отметила, что искренне поражена тому, как сильно изменилась столица Казахстана всего за несколько лет.

– Отношения между двумя странами основываются на взаимодействии между нашими лидерами, – продолжила высокая гостья. – В 1991 году Ли Куан Ю впервые посетил Казахстан, с тех пор межгосударственный диалог был поддержан целым рядом взаимных визитов. Традиции партнерства переданы и новому поколению политиков. Касым-Жомарт Токаев работал дипломатом в Сингапуре, его там хорошо знают, у него много друзей в нашей стране. В ходе переговоров в рамках моего государственного визита в Казахстан мы обсудили направления долгосрочного сотрудничества и возможности его расширения в таких областях, как цифровизация и устойчивое развитие, – рассказала она.

Халима Якоб отметила также, что приветствует расширение связей между государствами Центральной и Юго-Восточной Азии, каждое из которых ищет свой путь к инклюзивной региональной архитектуре. Несмотря на разные национальные контексты, наши страны имеют схожий опыт и схожие трудности, с которыми приходится сталкиваться в быстро меняющемся мире.

– Первое, что делает похожими Казахстан и Сингапур, – приоритет вопросам образования, – считает Халима Якоб. – С начала построения нашей нации Сингапур инвестировал в развитие человеческого капитала и потенциала. В последние годы мы улучшаем условия, в рамках которых молодые люди могут получать образование, максимально подбирая его под свои потребности. Мы все больше и больше диверсифицируем эту систему, предоставляя тем самым нашим студентам возможности выбора того, что является для них наиболее интересным.

Сингапур также старается предоставлять обучение молодым людям из уязвимых слоев общества, давая им возможность овладеть компетенциями будущего и реализовать себя.

Госпожа Президент также подчеркнула, что Сингапур стремится к инклюзивному контексту в школах, понимая важность обучения на протяжении всей жизни и поддерживая постоянное повышение квалификации. И она рада, что вопросы развития системы образования являются одним из столпов Стратегии развития Казахстана до 2050 года.

– Ваша страна также продвигает развитие инноваций и системы повышения квалификации, что соответствует требованиям сегодняшнего мира. Я приветствую любые обмены студентами и в среде профессорско-преподавательского состава между Казахстаном и Сингапуром. Это будет полезным не только с точки зрения обмена знаниями, но в и для расширения культурного диалога, – отметила Халима Якоб.

Второй вопрос, который делает схожими стратегии развития Казахстана и Сингапура, – расширение возможностей для женщин. Город-лев прикладывает большие усилия в этом направлении. Согласно последнему отчету ООН, он продвинулся к седьмому месту в списке стран, уделяющих гендерному равенству приоритет в национальных стратегиях развития. В Сингапурском Парламенте представленность женщин составляет 30%, и роль их неустанно повышается в системе государственного управления.

– Мы придерживаемся подхода, основанного на партнерских взаимоотношениях, вне зависимости от пола, и равенстве прав как на рынке труда, так и в семейных традициях, – отметила спикер. – Правительство Сингапура активно работает с работодателями и различными профессиональными союзами, чтобы достичь равноправного подхода к применению профессиональных компетенций и мужчин, и женщин. Я знаю, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, создавшей специальный орган для того, чтобы тоже продвигать данную идею равноправия. Повышается число женщин, которые участвуют в вопросах принятия решений, и вы можете гордиться тем, что казахстанские женщины хорошо образованы, стремятся к профессиональной реализации. Призываю вашу страну делиться этим опытом.

Сингапур — многоконфессиональная страна, и его правительство стремится поддерживать межрелигиозный диалог, оставляя каждому гражданину право на самоопределение. И это – третье, что, по мнению лидера государства, роднит его с Казахстаном.

– Мы очень часто собираем религиозных лидеров, создавая условия для развития коммуникационной среды, основанной на принципах взаимопонимания, – отметила Халима Якоб. – Принимая опыт Казахстана в продвижении межрелигиозного и межконфессионального диалога, практику проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий, Сингапур тоже проводит похожую работу. В такое время, когда многие сообщества становятся более поляризованными, критически важно думать о том, что нас объединяет, несмотря на различия. И о том, что может улучшить качество нашего диалога. Я считаю, что опыт вашей страны очень полезен в этом отношении.

Затронула она и вопросы развития двустороннего сотрудничества Казахстана и Сингапура, обратив внимание на то, что в числе приоритетных направлений здесь значатся такие сферы, как торговля и экономика, гражданская авиация, финансовые системы, государственное управление, городское планирование и другие.

– Все эти сферы не могут обойтись без вклада в развитие человеческого капитала, а значит, путь к процветанию и Города-Льва и столицы Великой Степи лежит в этой плоскости, – резюмировала госпожа Президент.