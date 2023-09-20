То высохнет, то вымокнет

Ситуацию в сельском хозяйстве в северных регионах республики иначе как аховой не назовешь.

В нынешнем сезоне на головы костанайских аграриев одно за другим обрушились стихийные бедствия, будто казни египетские. Почти половину из них в полной мере ощутили на себе хлеборобы.

В июне производители аграрной продукции столкнулись с засухой, в июле – с нашествием саранчи, а затем и сайгаков, изрядно подпортивших зреющий на полях урожай. И это, как оказалось, еще полбеды. Проливные дожди конца августа, а потом и начала сентября нанесли куда более ощутимый ущерб. Почти четыре недели уборочная простоя­ла на паузе. За это время пшеница начала прорастать на корню. И ситуация ежедневно обостряется.

– До того как начались дожди, успели поработать две недели и убрать 40 процентов урожая. Но это в нашем хозяйстве, ведь мы сеем ячмень, жатва которого начинается раньше. Если говорить конкретно о пшенице, то обмолотили только около 15 процентов полей. Примерно такие же показатели и в соседних хозяйствах Камыстинского района, – говорит руководитель ТОО «Qanon-96» Владимир Шестериков. – Прорастают первые посевы, последние пока держатся. Может, еще успеем что-то собрать. Но уже сегодня понятно, что качество зерна будет значительно хуже, чем в предыдущие годы. И хорошо, если подпортившаяся пшеница окажется пятого класса, а может, она и вообще как фураж пойдет. Все зависит от того, на сколько процентов будет прорастание.

Непростой год сложился и для овощеводов. Если свекла, лук и капуста избыток влаги выдержали, то с морковью, и особенно с картофелем, дела обстоят сложней.

Есть определенный процент брака моркови, которая начала трескаться из-за избытка влаги. Но даже этот продукт можно пустить на переработку, а вот на низких участках полей, где в рядках картофеля стояла и по-прежнему стоит вода, клубни уже не спасти, они «задохнулись».

Эти части полей даже убираться не будут, поскольку клубни, пострадавшие от проливных дождей, не высушишь и не поджаришь, как зерно. По словам руководителя одного из крупных овощеводческих хозяйств региона Владимира Семейкина, площадь таких картофельных полей в его КХ может достигнуть 15–20%. Но пока это лишь предварительная оценка, точные цифры будут известны только по окончании уборочных работ.

– Летопись осадков в Костанае ведется с 1902 года. В 1931-м в августе выпало 108 миллиметров осадков, в 2012-м – 101 миллиметр, а в нынешнем году – 104 миллиметра. И это только за август. А у нас дожди лили еще и полсентября. На наших полях, где мы еще не копали картофель, стоят осадкомеры. Так вот, мы точно знаем, что у нас выпало 140 миллиметров осадков в августе и за первые две недели сентября еще 31 миллиметр. Что такое 171 мил­лиметр осадков? Это 171 литр воды, вылитый на один квад­ратный метр поверхности. Когда удастся запус­тить картофелеуборочную технику, пока непонятно. На картофельные поля если и зайдем в ближайшее время, то темпы сбора корнеплодов будут вдвое ниже, чем при нормальном состоянии поч­вы. А значит, уборочные работы затянутся до конца октября, если, конечно же, вновь не пойдут дожди или не будет серьезных заморозков, – говорит глава КХ «Тэрра» Владимир Семейкин.

Старожилы утверждают, что подобная ситуация уже наблюдалась в Костанае в 1987 году. Тогда изрядно подмоченный дождем картофель спасали всем городом, вилами выкапывая клубни из земли.

Свежи в памяти хлеборобов и воспоминания о сложной уборочной кампании 2014 года, когда обильные осадки мешали завершить жатву. В итоге часть урожая ушла под снег. Но объемы были небольшие. Так что нынешняя ситуация действительно критичная. И хотя в минувшие выходные на пшеничных и овощных полях Костанайской области возобновились уборочные работы, темпы жатвы пока вдвое ниже обычных. А значит, потери, вероятно, будут выше прогнозируемых цифр.

Кому отдать, куда продать?

Впрочем, настоящая беда, по мнению аграриев, придет несколько поз­же, когда начнется массовая сдача пшеницы на элеваторы, которые, по всей видимости, захлебнутся от огромного объема влажного зерна, а потом и при сбыте того урожая, что все же удастся спасти. Однако в областном управлении сельского хозяйства настрой оптимистичный.

– Емкостей хранения продукции в области достаточно – на 8,3 миллиона тонн, – поведал заместитель руководителя облсельхозуправления Костанайской области Дмитрий Евстафьев.

А вот крестьяне утверждают, что уже сегодня на элеваторах региона скапливаются очереди. Они и рады бы принять всех желающих с товарным неликвидом, но технически не успевают просушивать огромные объемы влажного зерна. Так что сейчас перед сельскохозяйственными товаропроизводителями стоит дилемма: убирать или не убирать?

Ведь если проросшую пшеницу оставить в поле, потери хлеборобов сложатся на уровне 60 тыс. тенге за гектар. А с учетом затрат на жатву, сушку, перевозку и хранение на элеваторе при отсутствии спроса на внеклассную пшеницу, расходы существенно возрастут, и не исключено, что дойдут до 100 тыс. тенге и выше.

Если зерно продать не удастся по ценам, позволяющим покрыть затраты, земледельцы еще больше погрязнут в долгах. Тогда наступит следующий этап: аресты счетов и тому подобные малоприятные процедуры. Этого ни в коем случае нельзя допустить.

– Сельское хозяйство – не бизнес в чистом виде. Это социально ответственное предпринимательство и образ жизни: мы встаем, когда все еще спят, а ложимся, когда все уже спят. Восстановить сельское хозяйство – сложная задача, тем более с учетом всех существующих проблемных вопросов. К примеру, отголоски засухи 2019 года в нашем хозяйстве мы чувствуем до сих пор, а нынешняя ситуация куда сложнее: затрат больше, а продажи практически нет, равно как и цены. Поэтому полагаем, что руку помощи должна протянуть Продкорпорация как регулятор зернового рынка и гарант продовольственной безопасности страны. Если бы она закупила два-три миллиона тонн внеклассной пшеницы хотя бы по 90 тысяч тенге, это была бы большая поддержка и возможность по закрытию обязательств перед банками, поддержанию операцион­ной деятельности предприятия, сохранению коллектива и подготовке к весенне-полевым работам 2024 года. Ведь у Продкорпорации совершенно другие возможности, чем у крестьян. В конце концов, можно этой же пшеницей выдать товарные кредиты, поддержать регионы, где сложности с кормами, продать, обменять в другие страны, – выдвинула предложение учредитель ТОО «Азия Алтын-2000» Светлана Михайленко.

Овощеводам в плане сушки картофеля несколько проще, в их хранилищах предусмотрено активное вентилирование, которое является неотъемлемым условием технологии подготовки продукта к длительному хранению в любой год. Вместе с тем и у них есть проб­лема – повышение себестоимости продукта вследствие увеличения затрат на непростой уборочный процесс и потерь части урожая. Однако прогнозировать, как сложится стоимость картофеля этой зимой, овощеводы не берутся. По традиции цены диктует рынок.

– Рыночная цена складывается из общего объема выращенного продукта у фермеров, и не только нашей области. Есть еще импорт­ный товар из той же России. Если его много, то цена на него низкая, и она может быть совсем не адекватна себестоимости. Но могу сказать, что если цена на картофель останется на уровне прошлого года, то, учитывая сложную уборочную кампанию и потерю части урожая, овощеводов, выращивающих эту культуру, одно­значно ожидают убытки, – заключил Владимир Семейкин.

С заботой о будущем

Несмотря на то что сельскохозяйственные товаропроизводители убрали только треть выращенного урожая, отстав от плановых задач примерно на пару недель, они уже подумывают о том, как и чем будут сеяться весной. Однозначно, что посевная кампания-2024 окажется не менее сложной. Во-первых, ожидаются финансовые трудности, а во-вторых – возникнет дефицит семенного материала.

Единственным спасителем в столь непростой ситуации хлеборобы Костанайской области видят государство.

Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей регио­на занимает активную позицию по выдвижению конструктивных решений и проведению необходимых мероприятий для сохранения и поддержки деятельности предприятий сельского хозяйства.

– В правилах субсидирования семян есть такой пункт – районированные, то есть дотации выплачиваются только за те семена, которые прошли испытания в РК. Думаю, на этот пункт нужно ввести мораторий на период подготовки и проведения весенне-полевых работ 2024 года, чтобы у аграриев была возможность своевременно провес­ти переговоры и завезти семена извне. Вопрос по НДС на ввозимые семена следует обнулить на один сезон. Затем в этих же правилах есть другой пункт – субсидируются семена элиты и первой репродукции. Так вот, надо бы расширить линейку по репродукции семян – добавить туда еще и семена второй и третьей репродукции. Поскольку многие будут стараться сохранить семена с признаками прорастания, что повлечет увеличение нормы высева, соответственно, нужно увеличить эту норму до 170–180 килограммов за гектар. Сейчас она достигает 155 килограммов за гектар в зависимости от зоны, – объяснила Светлана Михайленко.

Аграрии также просят пролонгировать всем имеющиеся у земледельцев обязательства перед финансовыми институтами до 2026 года, причем таким образом, чтобы они автоматически не попали в реестр неблагонадежных клиентов. А еще лучше ввести режим ЧС общего масштаба, о чем костанайские хлеборобы в этом году просили неоднократно – во время нашествия саранчи, а затем и сайги.

Отдельная проблема – выплата субсидий. Известно, что из-за нехватки денег многие крестьяне не могут получить обещанную поддержку от государства не только за нынешний, но и за прошлый год. Сейчас эти деньги пришлись бы весьма кстати.

В общем, своевременная поддерж­ка от государства для аграриев очень важна. И, между прочим, их чаяния уже услышаны. В минувшие выходные Президент страны дал поручение Правительству оказать финансовую и иную помощь хозяйствам, занимающимся производством зерна. Так что сейчас прорабатываются определенные меры и механизмы. И хорошо, если предложения костанайских аграриев будут учтены, поскольку введение предлагаемых ими норм как временной поддержки позволит частично нивелировать тяжесть возникшей ситуации.