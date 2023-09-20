То высохнет, то вымокнет Экономика 20 сентября 2023 г. 5:30 177 Валентина Мелехова Примерно пятая часть урожая зерновых и картофеля в Костанайской области в нынешнем году некондиционна. Проблема – в проливных дождях, из-за которых зерно прорастает на корню, а картошка гниет. коллаж Павла Цедилина Ситуацию в сельском хозяйстве в северных регионах республики иначе как аховой не назовешь. В нынешнем сезоне на головы костанайских аграриев одно за другим обрушились стихийные бедствия, будто казни египетские. Почти половину из них в полной мере ощутили на себе хлеборобы. В июне производители аграрной продукции столкнулись с засухой, в июле – с нашествием саранчи, а затем и сайгаков, изрядно подпортивших зреющий на полях урожай. И это, как оказалось, еще полбеды. Проливные дожди конца августа, а потом и начала сентября нанесли куда более ощутимый ущерб. Почти четыре недели уборочная простояла на паузе. За это время пшеница начала прорастать на корню. И ситуация ежедневно обостряется. – До того как начались дожди, успели поработать две недели и убрать 40 процентов урожая. Но это в нашем хозяйстве, ведь мы сеем ячмень, жатва которого начинается раньше. Если говорить конкретно о пшенице, то обмолотили только около 15 процентов полей. Примерно такие же показатели и в соседних хозяйствах Камыстинского района, – говорит руководитель ТОО «Qanon-96» Владимир Шестериков. – Прорастают первые посевы, последние пока держатся. Может, еще успеем что-то собрать. Но уже сегодня понятно, что качество зерна будет значительно хуже, чем в предыдущие годы. И хорошо, если подпортившаяся пшеница окажется пятого класса, а может, она и вообще как фураж пойдет. Все зависит от того, на сколько процентов будет прорастание. Непростой год сложился и для овощеводов. Если свекла, лук и капуста избыток влаги выдержали, то с морковью, и особенно с картофелем, дела обстоят сложней. Есть определенный процент брака моркови, которая начала трескаться из-за избытка влаги. Но даже этот продукт можно пустить на переработку, а вот на низких участках полей, где в рядках картофеля стояла и по-прежнему стоит вода, клубни уже не спасти, они «задохнулись». Эти части полей даже убираться не будут, поскольку клубни, пострадавшие от проливных дождей, не высушишь и не поджаришь, как зерно. По словам руководителя одного из крупных овощеводческих хозяйств региона Владимира Семейкина, площадь таких картофельных полей в его КХ может достигнуть 15–20%. Но пока это лишь предварительная оценка, точные цифры будут известны только по окончании уборочных работ. – Летопись осадков в Костанае ведется с 1902 года. В 1931-м в августе выпало 108 миллиметров осадков, в 2012-м – 101 миллиметр, а в нынешнем году – 104 миллиметра. И это только за август. А у нас дожди лили еще и полсентября. На наших полях, где мы еще не копали картофель, стоят осадкомеры. Так вот, мы точно знаем, что у нас выпало 140 миллиметров осадков в августе и за первые две недели сентября еще 31 миллиметр. Что такое 171 миллиметр осадков? Это 171 литр воды, вылитый на один квадратный метр поверхности. Когда удастся запустить картофелеуборочную технику, пока непонятно. На картофельные поля если и зайдем в ближайшее время, то темпы сбора корнеплодов будут вдвое ниже, чем при нормальном состоянии почвы. А значит, уборочные работы затянутся до конца октября, если, конечно же, вновь не пойдут дожди или не будет серьезных заморозков, – говорит глава КХ «Тэрра» Владимир Семейкин. Старожилы утверждают, что подобная ситуация уже наблюдалась в Костанае в 1987 году. Тогда изрядно подмоченный дождем картофель спасали всем городом, вилами выкапывая клубни из земли. Свежи в памяти хлеборобов и воспоминания о сложной уборочной кампании 2014 года, когда обильные осадки мешали завершить жатву. В итоге часть урожая ушла под снег. Но объемы были небольшие. Так что нынешняя ситуация действительно критичная. И хотя в минувшие выходные на пшеничных и овощных полях Костанайской области возобновились уборочные работы, темпы жатвы пока вдвое ниже обычных. А значит, потери, вероятно, будут выше прогнозируемых цифр. Кому отдать, куда продать? Впрочем, настоящая беда, по мнению аграриев, придет несколько позже, когда начнется массовая сдача пшеницы на элеваторы, которые, по всей видимости, захлебнутся от огромного объема влажного зерна, а потом и при сбыте того урожая, что все же удастся спасти. Однако в областном управлении сельского хозяйства настрой оптимистичный. – Емкостей хранения продукции в области достаточно – на 8,3 миллиона тонн, – поведал заместитель руководителя облсельхозуправления Костанайской области Дмитрий Евстафьев. А вот крестьяне утверждают, что уже сегодня на элеваторах региона скапливаются очереди. Они и рады бы принять всех желающих с товарным неликвидом, но технически не успевают просушивать огромные объемы влажного зерна. Так что сейчас перед сельскохозяйственными товаропроизводителями стоит дилемма: убирать или не убирать? Ведь если проросшую пшеницу оставить в поле, потери хлеборобов сложатся на уровне 60 тыс. тенге за гектар. А с учетом затрат на жатву, сушку, перевозку и хранение на элеваторе при отсутствии спроса на внеклассную пшеницу, расходы существенно возрастут, и не исключено, что дойдут до 100 тыс. тенге и выше. Если зерно продать не удастся по ценам, позволяющим покрыть затраты, земледельцы еще больше погрязнут в долгах. Тогда наступит следующий этап: аресты счетов и тому подобные малоприятные процедуры. Этого ни в коем случае нельзя допустить. – Сельское хозяйство – не бизнес в чистом виде. Это социально ответственное предпринимательство и образ жизни: мы встаем, когда все еще спят, а ложимся, когда все уже спят. Восстановить сельское хозяйство – сложная задача, тем более с учетом всех существующих проблемных вопросов. К примеру, отголоски засухи 2019 года в нашем хозяйстве мы чувствуем до сих пор, а нынешняя ситуация куда сложнее: затрат больше, а продажи практически нет, равно как и цены. Поэтому полагаем, что руку помощи должна протянуть Продкорпорация как регулятор зернового рынка и гарант продовольственной безопасности страны. Если бы она закупила два-три миллиона тонн внеклассной пшеницы хотя бы по 90 тысяч тенге, это была бы большая поддержка и возможность по закрытию обязательств перед банками, поддержанию операционной деятельности предприятия, сохранению коллектива и подготовке к весенне-полевым работам 2024 года. Ведь у Продкорпорации совершенно другие возможности, чем у крестьян. В конце концов, можно этой же пшеницей выдать товарные кредиты, поддержать регионы, где сложности с кормами, продать, обменять в другие страны, – выдвинула предложение учредитель ТОО «Азия Алтын-2000» Светлана Михайленко. Овощеводам в плане сушки картофеля несколько проще, в их хранилищах предусмотрено активное вентилирование, которое является неотъемлемым условием технологии подготовки продукта к длительному хранению в любой год. Вместе с тем и у них есть проблема – повышение себестоимости продукта вследствие увеличения затрат на непростой уборочный процесс и потерь части урожая. Однако прогнозировать, как сложится стоимость картофеля этой зимой, овощеводы не берутся. По традиции цены диктует рынок. – Рыночная цена складывается из общего объема выращенного продукта у фермеров, и не только нашей области. Есть еще импортный товар из той же России. Если его много, то цена на него низкая, и она может быть совсем не адекватна себестоимости. Но могу сказать, что если цена на картофель останется на уровне прошлого года, то, учитывая сложную уборочную кампанию и потерю части урожая, овощеводов, выращивающих эту культуру, однозначно ожидают убытки, – заключил Владимир Семейкин. С заботой о будущем Несмотря на то что сельскохозяйственные товаропроизводители убрали только треть выращенного урожая, отстав от плановых задач примерно на пару недель, они уже подумывают о том, как и чем будут сеяться весной. Однозначно, что посевная кампания-2024 окажется не менее сложной. Во-первых, ожидаются финансовые трудности, а во-вторых – возникнет дефицит семенного материала. Единственным спасителем в столь непростой ситуации хлеборобы Костанайской области видят государство. Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей региона занимает активную позицию по выдвижению конструктивных решений и проведению необходимых мероприятий для сохранения и поддержки деятельности предприятий сельского хозяйства. – В правилах субсидирования семян есть такой пункт – районированные, то есть дотации выплачиваются только за те семена, которые прошли испытания в РК. Думаю, на этот пункт нужно ввести мораторий на период подготовки и проведения весенне-полевых работ 2024 года, чтобы у аграриев была возможность своевременно провести переговоры и завезти семена извне. Вопрос по НДС на ввозимые семена следует обнулить на один сезон. Затем в этих же правилах есть другой пункт – субсидируются семена элиты и первой репродукции. Так вот, надо бы расширить линейку по репродукции семян – добавить туда еще и семена второй и третьей репродукции. Поскольку многие будут стараться сохранить семена с признаками прорастания, что повлечет увеличение нормы высева, соответственно, нужно увеличить эту норму до 170–180 килограммов за гектар. Сейчас она достигает 155 килограммов за гектар в зависимости от зоны, – объяснила Светлана Михайленко. Аграрии также просят пролонгировать всем имеющиеся у земледельцев обязательства перед финансовыми институтами до 2026 года, причем таким образом, чтобы они автоматически не попали в реестр неблагонадежных клиентов. А еще лучше ввести режим ЧС общего масштаба, о чем костанайские хлеборобы в этом году просили неоднократно – во время нашествия саранчи, а затем и сайги. Отдельная проблема – выплата субсидий. Известно, что из-за нехватки денег многие крестьяне не могут получить обещанную поддержку от государства не только за нынешний, но и за прошлый год. Сейчас эти деньги пришлись бы весьма кстати. В общем, своевременная поддержка от государства для аграриев очень важна. И, между прочим, их чаяния уже услышаны. В минувшие выходные Президент страны дал поручение Правительству оказать финансовую и иную помощь хозяйствам, занимающимся производством зерна. Так что сейчас прорабатываются определенные меры и механизмы. И хорошо, если предложения костанайских аграриев будут учтены, поскольку введение предлагаемых ими норм как временной поддержки позволит частично нивелировать тяжесть возникшей ситуации. #Костанайская область #картофель #урожай 2023 #зерновые