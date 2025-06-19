Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев в статье , опубликованной в газете "Время", "ЛОГИКА РЕФОРМ-3: НОВОЕ КАЧЕСТВО НАЦИИ В 21 ВЕКЕ" объясняет, как креативные индустрии помогают укрепить национальную идентичность, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркивает Маулен Ашимбаев, элементы казахского культурного кода являются тем самым клеем, который наряду с общим гражданством и иными совместными ценностями обеспечивает единство в многообразии и уникальность национальной идентичности.

"Это смещение акцента нациестроительства с аморфной, безликой, бессубъектной общегражданской модели на ярко выраженную субъектность казахского культурного генотипа – главная сущностная черта "Модели Токаева". Она проявляется в синтезе отдельных идентичностей в одну объединяющую всех культурно-ментальную матрицу "единой казахской семьи", как естественном процессе, происходящем без давления или насильной ассимиляции, а в силу влияния места проживания, культурного окружения и количественного фактора", - отмечается в статье.

Такой процесс уже идет. Глава государства подчеркивал: "Наших прославленных соотечественников – спортсменов, деятелей культуры, ученых, студентов, предпринимателей – независимо от их этнической принадлежности за рубежом всегда называют казахами. И это естественно, так и должно быть".

Следование за естественными процессами и их поддержка, а также прагматизм и нацеленность на результат - это также важные элементы "Модели Токаева".

Этот прагматизм в деле нациестроительства проявляется в осознанной поддержке и культивировании ключевых направлений, порождающих формирующий эффект: поп-культура, фильмы, мода, еда, спорт, контент в социальных сетях и так далее.

"Под формирующим эффектом имею в виду расходящуюся эмоциональную волну популярности, максимально широко и глубоко влияющую на формирование модных национальных трендов прежде всего среди молодежи. И здесь ключевым приоритетом "Модели Токаева" является креативная индустрия, определяющая моду на "казахскость".

Из очевидных примеров – мировой прорыв казахской поп-музыки, ярко воплощенный в Димаше Кудайбергене и исполнителях новой волны Q-pop, таких, как Ирина Кайратовна, Курайш, Мирас и других, набирающая обороты индустрия казахского кино, продвижение в последние два года этнонаправлений в фешн- и гастро-индустрии, нарастающее количество авторских роликов в соцсетях, посвященных национальной тематике", - отмечает Спикер Сената.

При этом он подчеркивает, что Глава государства не случайно увидел точку роста национального возрождения именно в креативной индустрии. Именно здесь наиболее ярко проявляется такой важный механизм, как использование soft power, мягкой силы – реальное влияние активируется через личный интерес, эмоциональную вовлеченность, путем формирования модных трендов.