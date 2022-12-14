Точное количество погибших во время январских событий озвучили в Генпрокуратуре

Как отметили в ведомстве, в соцсетях публикуются посты с недостоверной информацией о количестве погибших в период «январской трагедии».
Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК привел данные по количеству погибших граждан в период «январской трагедии», передает корреспондент Kazpravda.kz.
Елдос Килымжанов отметил, что в социальных сетях публикуются недостоверные посты о количестве погибших в период «январской трагедии».
«Официально заявляем, что во время январских событий погибло 238 граждан. Органами следствия по каждому факту смерти зарегистрированы досудебные производства. Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведенных досудебных расследований», - заявил спикер.
При этом он напомнил, что в Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность.