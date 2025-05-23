Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»

История,Спорт
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Алим Анапьянов

Старейшее спортивное общество страны в этом году отметит 100-летний юбилей

фото из архива

В футбольной истории Казахстана есть громкие победы. И одна из них состоялась в далеком 1940 году. Этот успех принадлежит представителям спортивного общества страны – «Динамо», которое в нынешнем году отметит свое столетие.

Одним из первых игровых коллективов в этом обществе была футбольная команда, созданная в 30-е годы прошлого столетия в Алма-Ате. «Динамо» сразу подало заявку на участие в чемпионате СССР. Спортсмены общества играли в группе «Города Востока», где заняли третье место. Алмаатинцы выиграли у армейцев Омска – 4:0, у одноклубников Челябинска – 2:1 и у читинской команды «Золото-профсоюз» – 3:0. Завершили вничью встречи с динамовцами Сверд­ловска – 3:3 и красноярским «Локомотивом» – 0:0. В том сезоне проиграли только «Судостроителю» из Владивостока – 3:4. А в республике алмаатинцам не было равных. Они выиграли первенство и Кубок республики. Основными их соперниками были спортсмены «ножного мяча» (так в то время называли футболистов) из Семипалатинска, Караганды и Чимкента.

В 1940 году Казахстан отмечал 20-летие в составе СССР. Именно этот год для нашего футбола стал историческим. Футболисты алма-атинского «Динамо» успешно выступили в первом розыгрыше Кубка страны для клубных
команд. Они стали чемпионами среди 2 105 команд, представляю­щих 315 городов СССР.

22 сентября на новом к тому времени стадионе «Динамо» (он до сих пор стоит на месте – на ул. Шевченко, угол ул. Дзержинского) собралась небывалая аудитория в 10 000 человек. Здесь состоялся­ матч 1⁄8 финала кубка. Соперником был чемпион Белоруссии ДКА из Минска. Уже в первом тайме хозяева забили пять безответных мячей в ворота гостей. А второй тайм был чисто формальным – команды лишь обменялись результативными выстрелами.

В 1⁄4 финала (4 октября) в Алма-Ату приехала команда «Основа» из Иваново. Текстильщики славились своими комбинация­ми. И одолеть их считалось за честь. Первый тайм победителя не выя­вил. А во втором отрезке матча Георгий Бедрицкий и Николай Писяуков забили по мячу. Однако гости за один гол поквитались. Затем Федор Ткаченко сделал счет 3:1 в пользу хозяев. А на последних минутах встречи представители РСФСР сократили разрыв до минимума.

Через две недели (20 октября) в гости к нам на полуфинал пожаловали минские динамовцы, обладатели Кубка Белоруссии. Дважды хозяева были в роли догоняющих. Но воля к победе, стремление порадовать местную публику возымели свое действие. Сначала Николай Чернец забил мяч, а потом Николай Писяуков принес ничью – 2:2. И в дополнительное время счет не изменился, хотя оба коллектива предприняли все возможное, чтобы стать досрочно финалистом. Согласно регламенту соревнований, на следующий день была переигровка. В этой встрече оказалось, что алмаатинцы затратили меньше сил в предыдущей игре. Они доминировали на поле и уверенно выиграли матч со счетом 4:2. У хозяев отличились дважды Борис Сидь и по одному разу Анатолий Громов и Вячеслав Трофимов.

Финал играли в Таганроге с местным «Зенитом» 8 ноября, куда прибыли за два дня до матча. Провели пару тренировок и вышли на решающий бой. Но в первый день счет так и не был открыт. Во второй игре вновь проявилась физическая подготовка динамовцев из Алма-Аты. Они были более скоростными и мобильными. В итоге Николай Писяуков и Георгий Бедрицкий используют свои моменты, но под занавес матча хозяева усилиями Комарова сокращают счет. На таб­ло до финального свистка остались цифры 2:1. Динамовцам вручили кубок, который долгие годы хранился на стадионе «Динамо».

Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР футболисты, внесшие свою лепту в эту первую победу, были награж­дены почетными грамотами Верховного Совета республики и ценными подарками.

Многие из них уже через год воевали против немецко-фашистских захватчиков. И мало кто вернулся домой из той кровопролитной бойни. Геройски погибли А. Громов, П. Трофимов, В. Шаповалов и многие другие.

Но мир вновь вдохнул футбольную жизнь в Алма-Ате. Первый официальный матч в 1945 году сос­тоялся в городе глубокой осенью. К нам в гости пожаловал московский «Локомотив». В первом поединке железнодорожники были сильнее – 3:2. На другой день, несмотря на снегопад, алмаатинцы сумели взять реванш – 5:3. Примечательно, что один из голов забил инсайд «Динамо» уроженец Кишинева (Молдавия) Аркадий Хохман, приехавший в Алма-Ату в 1944 году. Харьковское пограничное училище, где он служил, перебазировали в наш город. Он стал выступать за местное «Динамо» и стал основным игроком команды, любимцем публики. Позже Аркадий Вольфович много лет стоял у руля Казахстанской федерации футбола, одновременно возглавлял в качестве начальника и старшего тренера футбольную школу молодежи республиканского спорткомитета. Воспитанниками Аркадия Хохмана и его последователями стали впоследствии известные футболисты Т. Сегизбаев, С. Есимбеков, Б. Каретников, В. Чеботарев, А. Жуйков, В. Шведков и другие.

В 1946 году «Динамо» приняло участие в первенстве СССР среди команд второй группы. В этой же группе выс­тупал несколько лет и алма-атинский «Спартак». В разное время за «бело-голубых» играли В. Малышенко, Н. Вологин, В. Гончар, Л. Ким, М. Маврин, А. Чен Ир Сон, К. Балямов, И. Шалякин, Н. Карев, В. Огольцев, В. Чигрин и другие. А из более известных спортсменов в 50-е годы в составе играли В. Болотов, Б. Каретников, М. Исаев, А. Краснов, Н. Кожевников, В. Котляров, Л. Остроушко, О. Мальцев, В. Иванушкин, Б. Леонов, С. Квочкин, Б. Ишанов, Г. Земляков и многие другие. С командой в разные годы работали, кроме вышеуказанного Аркадия Хохмана, Борис Орешкин, приехавший из Ленинграда, москвич Николай Старостин. В 1954 году «Динамо» преобразовывается в «Локомотив». Финансирование берет на себя Минис­терство путей сообщения. Еще через год сменяет название на «Урожай». А с 1956 года и до сих пор этот коллектив носит гордое название – «Кайрат».

#юбилей #Кайрат #Динамо #100 лет

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