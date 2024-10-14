Токаев дал ряд поручений по стабильному газоснабжению населения и экономики

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет по итогам работы национальной компании за 9 месяцев 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту было доложено о ходе реализации крупных инвестиционных проектов и исполнении поручений по развитию транзитного потенциала.

Как сообщил Санжар Жаркешов, завершено строительство второй нитки газопровода «Алматы – Байсерке – Талгар» и газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, начато строительство нового магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал», ведутся подготовительные работы по модернизации системы «САЦ» для увеличения транзита газа в Узбекистан.

Глава государства был проинформирован о работе по расширению ресурсной базы. Как доложил председатель правления АО «НК «QazaqGaz», с учетом стремительного роста потребления товарного газа в экономике Казахстана в геологоразведочные проекты газовой отрасли привлечены иностранные инвестиции. Подписано соглашение с компанией Chevron по геологоразведке в Актюбинской области на условиях 100% carry-финансирования.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о совместной работе с министерствами энергетики, национальной экономики по реализации озвученной в Послании задачи по повышению инвестиционной привлекательности газовой отрасли, предоставлению адекватных тарифов и оптовых цен на газ.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на стабильное газоснабжение населения и экономики в отопительный период, дальнейшее реформирование отрасли и расширение мощностей газотранспортной системы.