Токаев: предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти

Гражданское общество стало полноценным институтом. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на церемении инаугурации, передает Kazpravda.kz .

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"В соответствии с требованиями Конституции, предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти. Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны", – сказал президент РК.

Глава государства отметил, что граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему.

"Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор. По оценке наблюдателей, экспертов и журналистов выборы прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями", – заключил Токаев.