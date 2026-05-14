Токаев и Эрдоган провели шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня

Глава государства отметил, что, связывающие обе страны глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы двух народов

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером.

– В настоящее время казахско-турецкие отношения динамично развиваются в духе расширенного стратегического партнерства. Между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи. Наше межпарламентское сотрудничество также находится на высоком уровне, что подтверждает присутствие группы депутатов и членов партий в составе турецкой делегации. Интенсивно расширяются двусторонние экономические связи. Турция входит в число наших крупнейших инвесторов. На сегодня из Вашей страны в нашу экономику привлечено 6 млрд долларов инвестиций. Инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 млрд долларов. Кроме того, Турция входит в пятерку наших основных торговых партнеров. Культурно-гуманитарные связи двух народов служат бесценным связующим звеном наших отношений. Мы заинтересованы в сохранении этих позитивных тенденций и расширении масштабов взаимодействия. Сегодня мы примем Декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве». Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений. Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, сегодня Турция вступила в новый этап социально-экономического развития, достигнув значительных успехов в различных сферах.

– Благодаря Вашей взвешенной и дальновидной политике влияние Анкары на мировой арене неуклонно растет. Турция, обладающая мощной экономикой и авторитетной дипломатией, признана «золотым мостом», соединяющим Европу и Азию, а также весь тюркский мир. Мы расцениваем достижения Турции как результат Ваших неустанных усилий, направленных на защиту национальных интересов, – заявил Глава государства.

Стороны обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 8,8%, превысив 5,4 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев считает важным создание благоприятных условий для расширения объемов торговли и дальнейшей диверсификации товарообмена. Как он сообщил, Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 млн долларов.

Президент выразил уверенность в том, что партнерство между финансовыми центрами и цифровыми торговыми платформами двух стран, а также результаты казахско-турецкого бизнес-форума, проходящего в Астане, будут способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических связей.

Отдельное внимание на заседании было уделено кооперации в сфере сельского хозяйства. В 2025 году торговля продукцией АПК выросла более чем на 25%, составив почти 360 млн долларов. Реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе компанией Tiryaki Agro – по производству глютена и компанией Alarko Holding – по строительству тепличного комплекса.

Турецкой стороне также было предложено принять Дорожную карту по активизации взаимной торговли сельхозпродукцией на 2026-2028 годы.

Далее в выступлении было отмечено, что в текущей геополитической ситуации возрастает стратегическая значимость транспортно-логистической сферы.

Глава государства обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау.

Казахстан уделяет особое внимание сотрудничеству в области авиации. Компания TAV Airports Holding планирует развивать международный аэропорт Алматы как логистический хаб в Центральной Азии, и наша страна готова оказать всестороннюю поддержку этому проекту.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о масштабной работе по улучшению инвестиционного климата. Он пригласил турецких партнеров к реализации проектов в несырьевых отраслях.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса.

Отдельно в выступлении было подчеркнуто интенсивное развитие культурно-гуманитарных контактов между двумя странами.

В турецкой провинции Газиантеп, пострадавшей от мощного землетрясения в 2023 году, казахстанская сторона построила новую школу имени Ходжи Ахмеда Яссауи. Достигнута договоренность об открытии школ фонда «Маариф» в Астане и Алматы.

В настоящее время порядка 14 тысяч граждан Казахстана обучаются в Турции, тогда как около 260 турецких студентов получают высшее образование в РК. В ближайшее время в Шымкенте на базе педагогического университета начнет работать филиал турецкого университета Гази.

В настоящее время турецкий бизнес эффективно представлен в ряде регионов Казахстана.

Учитывая высокий потенциал туризма, Касым-Жомарт Токаев призвал турецких партнеров поделиться своим передовым опытом и инвестировать в развитие данной отрасли в Казахстане.

Продолжает активно укрепляться партнерство в медицинской сфере. Турецкие фармацевтические гиганты Abdi İbrahim и Nobel запустили предприятие в нашей стране. Компания Orzax Group приступит к возведению завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области. Компания YDA Group участвует в строительстве многопрофильных больниц в Туркестане и Петропавловске.

Президент Турции выразил уверенность в том, что новая Конституция, получившая всенародную поддержку на республиканском референдуме, обеспечит дальнейшее укрепление единства Казахстана

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что турецко-казахские отношения укрепляются во всех сферах в рамках расширенного стратегического партнерства.

– В ходе встречи мы обменялись мнениями по многим вопросам: от торговли до сотрудничества в отраслях энергетики, оборонной промышленности, транспорта и логистики. Мы также обсудили глобальную повестку дня. Подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до 15 млрд долларов. Для достижения этого показателя считаем важным обеспечить реализацию Плана действий из 67 пунктов, принятого на 14-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астане 15 апреля. Мы продолжим оказывать поддержку компаниям в сфере инвестиций. Считаю, что такие мероприятия, как сегодняшний бизнес-форум, объединяющие деловые круги двух стран, имеют большое значение для углубления наших торгово-экономических связей, – сказал лидер Турции.

На заседании Совета с казахстанской стороны также выступили заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, с турецкой стороны – министр иностранных дел Хакан Фидан и министр торговли Болат Омер.