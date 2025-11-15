Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за теплый прием, оказанный казахской делегации.
"Казахи и узбеки – братские народы и дружественные соседи, которых издревле связывают общие корни. Наш образ жизни, обычаи, культура, менталитет и языки во многом схожи, а исторические пути тесно переплетены. Благодаря этим священным ценностям двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. Между странами налажен конструктивный и активный политический диалог на высшем уровне, с каждым годом укрепляются торгово-экономические связи. В промышленной сфере реализуются инвестиционные проекты с высоким потенциалом. Мы придаем большое значение расширению регионального сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности. Кроме того, углубляются культурно-гуманитарные контакты двух стран. Главная цель данного визита – укрепление уз дружбы и добрососедства между братскими народами, открытие новых горизонтов многопланового сотрудничества и, в конечном итоге, вывод казахско-узбекских отношений на качественно новый уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, достигнутые договоренности всецело отвечают коренным интересам двух народов и демонстрируют незыблемость казахско-узбекской дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
"Будучи Президентом Казахстана, считаю своей обязанностью уделять первостепенное внимание развитию многопланового сотрудничества с Узбекистаном. Хотел бы подчеркнуть, что, вопреки всякого рода домыслам так называемых «экспертов», Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнеры, надежные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы – истинные братья, близкие друзья, проявляющие искреннее уважение друг к другу, – заявил президент.