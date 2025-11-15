Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту Шавкату Мирзиёеву и всему узбекскому народу за теплый прием, оказанный казахской делегации.

"Казахи и узбеки – братские народы и дружественные соседи, которых издревле связывают общие корни. Наш образ жизни, обычаи, культура, менталитет и языки во многом схожи, а исторические пути тесно переплетены. Благодаря этим священным ценностям двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. Между странами налажен конструктивный и активный политический диалог на высшем уровне, с каждым годом укрепляются торгово-экономические связи. В промышленной сфере реализуются инвестиционные проекты с высоким потенциалом. Мы придаем большое значение расширению регионального сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности. Кроме того, углубляются культурно-гуманитарные контакты двух стран. Главная цель данного визита – укрепление уз дружбы и добрососедства между братскими народами, открытие новых горизонтов многопланового сотрудничества и, в конечном итоге, вывод казахско-узбекских отношений на качественно новый уровень", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, достигнутые договоренности всецело отвечают коренным интересам двух народов и демонстрируют незыблемость казахско-узбекской дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.