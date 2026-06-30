Токаев: Наша конечная цель – построить прогрессивное цифровое государство

Президент

Глава государства рассказал, по какому пути идет Казахстан и как это связано с цифровизацией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В новой Конституции закреплено основополагающее условие построения Цифрового Казахстана – право граждан на защиту персональных данных в киберпространстве. Наша страна стала одной из первых в глобальном масштабе, приняв революционный по своему значению Цифровой кодекс и профильный Закон"Об искусственном интеллекте".  

"Это позволило сформировать современную инфраструктурную базу для системного перехода к полностью цифровому государству. Мы уже видим конкретные результаты этой работы. В индексе готовности правительств к искусственному интеллекту наша страна занимает лидирующее место в Центральной Азии. Но это лишь начало долгого пути. Ключевые ориентиры масштабной работы заданы в общенациональной стратегии Digital Qazaqstan, которая была утверждена мною в начале июня.  Мы должны внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики и кардинально улучшить качество государственного управления", - сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента.

Он напомнил, что в январе текущего года подписаны новые законы в сфере банковской деятельности, которые впервые ввели в правовое поле цифровые финансовые активы и создали прозрачные условия для их обращения. Создан Центр регуляторного интеллекта для глубокой ревизии и модернизации всей правовой базы. Это позволит существенно облегчить жизнь нашим предпринимателям. Формированию благоприятной бизнес-среды напрямую содействует развитие платформы eGov Business по принципу «одного окна»».  

"Наши цифровые банки и финтех-компании создали комфортные для потребителей и бизнеса лайфстайл-экосистемы, обеспечив бесшовные переходы между финансами, торговлей и государственными сервисами. В результате за последние пять лет рынок электронной коммерции вырос почти в восемь раз, достигнув впечатляющих 3,7 триллиона тенге – это практически 15 процентов от общего объема розничной торговли. Данный показатель свидетельствует о высоком доверии граждан к цифровой среде и изменениях в потребительском поведении. Чтобы не сдерживать набранные темпы, государству необходимо обеспечивать опережающее развитие инфраструктуры", - говорит он.

Важным шагом в этом направлении стал запуск мощных суперкомпьютеров, способных перевести теоретические концепции искусственного интеллекта в плоскость прикладных решений для государственного управления, экономики и национальной безопасности.   

"Однако искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространство для вычислений. Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта "Долина ЦОДов", призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых BigTech-корпораций.  Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания Правительства. Буду держать на контроле ее исполнение", - говорит Глава государства.

По сути, отмечает он,  именно сейчас создается цифровой суверенитет страны как высокотехнологичного хаба Нового Шелкового пути.  

"При этом важно помнить: самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов – это выброшенные на улицу огромные финансовые средства. Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи.  На базе Международного центра Alem.ai открылись две инновационные школы нового поколения. В этом учебном году начнет свою деятельность первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта.   Цифровая трансформация – это абсолютно открытый и динамичный процесс, охватывающий всю вертикаль управления и даже широкие слои населения",  - сообщил Президент.

Уже сейчас десятки тысяч государственных служащих – от руководителей высшего звена до сельских акимов – стали участниками профильных образовательных программ. Мы должны коренным образом перестроить саму логику и философию государственного управления, совершить решительный переход от традиционной бюрократии к высокоэффективной сервисной парадигме "Государство как платформа" (GovTech), считает он.  

"Наша конечная цель – построить прогрессивное цифровое государство, укорененное в глобальном технологическом ландшафте и способное аргументировано отстаивать и продвигать национальные интересы, безукоризненно служить своим гражданам", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #государство #ИИ

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