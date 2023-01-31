"Жду конкретных результатов": президент поручил разработать новый Генплан Астаны

Как отметил глава государства, необходимо как можно скорее изменить текущее состояние дел и модернизировать столицу.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил разработать новый Генеральный план Астаны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города. При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов. Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу", – сказал президент.

Он отметил, что в первую очередь, нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года. В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития столицы.

"Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый Генеральный план столицы. Далее Правительство должно его принять до конца этого года. Администрации президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов", – заключил глава государства.