Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана высказался о роли казахского языка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории, этнической специфики Казахстан является многоязычным государством. И это наш плюс, наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и вы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб и не с целью дискриминации каких-нибудь других языков и тех людей и граждан, которые говорят на других языках», – сообщил Глава государства.

Президент, указав на опыт работы в ООН, отметил важность поддерживать национальное единство в многонациональных государствах.

«Я с большим уважением отношусь к тем нашим гражданам, которые блестяще владеют государственным языком. Я считаю, что этих граждан уже тысячи в Казахстане. Нужно всячески поддерживать (желание изучить казахский язык - прим. ред.) разными способами. Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос. Государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.