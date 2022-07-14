Токаев обеспокоен ростом младенческой и материнской смертности в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства указал на важность охраны здоровья матери и ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Одной из главных задач Правительства является сохранение здоровья матери и ребенка. К сожалению, младенческая смертность выросла. Растет и материнская смертность», – отметил Токаев.

Он напомнил, что ранее поручал проверить состояние перинатальной службы. По результатам должны были быть приняты соответствующие меры.

«Но вся работа остановилась на уровне аудита. Большинство родильных домов не соответствуют международным стандартам. Поэтому необходимо принимать срочные меры и решать эту проблему», – добавил Президент.