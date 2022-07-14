Фото: Kazpravda.kz
Президент , Поручения , Здравоохранение
Токаев обеспокоен ростом младенческой и материнской смертности в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства указал на важность охраны здоровья матери и ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Одной из главных задач Правительства является сохранение здоровья матери и ребенка. К сожалению, младенческая смертность выросла. Растет и материнская смертность», – отметил Токаев.

Он напомнил, что ранее поручал проверить состояние перинатальной службы. По результатам должны были быть приняты соответствующие меры.

«Но вся работа остановилась на уровне аудита. Большинство родильных домов не соответствуют международным стандартам. Поэтому необходимо принимать срочные меры и решать эту проблему», – добавил Президент.

 

Популярное

Все
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Мировая премьера нового казахстанского фильма пройдет в Швейцарии
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в Стамбуле
В условиях ценового «шторма»
Почему «лысеет» Караганда?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали Жантлеуова
Каналы тревоги нашей
Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось
И бочка с порохом в кустах
Нежность рук, тепло души
У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное место
Пора строить новые
Защитим свое, казахстанское
Педагог с душой художника
Блага по осени считают
Полвека с «крылатым» металлом
Японии не было равных
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Европа
Токаев: Казахстан готов придать новый импульс сотрудничеств…
Президент , Экономика
Токаев: Нужно создать условия для релокации ушедших из Росс…
Президент , Поручения , Экономика
Компании "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединят
Президент , Поручения , Правительство , Экономика
Искусственный дефицит – Президент о нехватке материалов для…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]