Токаев обсудил с правительством экономическую ситуацию в стране

В Акорде под председательством главы государства состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и прогнозы Кабмина на среднесрочный период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: Акорда

В мероприятии приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель администрации президента Айбек Дадебай, председатель Национального банка, председатель Высшей аудиторской палаты, члены правительства и другие должностные лица.

Президент заслушал доклады об основных показателях социально-экономического развития, исполнении республиканского бюджета за 7 месяцев 2024 года и макроэкономических параметрах, закладываемых в проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы.

Правительство ожидает в следующем году рост экономики на уровне 5,6% и снижение инфляции до 5,5-7,5%.

Глава государства поручил правительству повысить качество прогнозирования макроэкономических показателей и государственного бюджета, внедрить четкий механизм приоритезации госрасходов как на центральном, так и на местном уровнях, а также усилить меры по борьбе с теневой экономикой.