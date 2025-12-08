Токаев обсудил с Сагинтаевым дальнейшее развитие ЕАЭС

Президент
170

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Особое внимание во время беседы было уделено приоритетам председательства Республики Казахстан в органах ЕАЭС в 2026 году.   

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, запланированному на 21 декабря в Санкт-Петербурге.

#Токаев #ЕАЭС #Сагинтаев

