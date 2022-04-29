Токаев: Ошибки в сфере межэтнических отношений стоят очень дорого

Все проблемные вопросы и актуальные тенденции в межэтнической сфере должны глубоко изучаться и обсуждаться публично. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Все проблемные вопросы и актуальные тенденции в межэтнической сфере должны глубоко изучаться и обсуждаться публично. Мы обязаны четко понимать и открыто говорить о том, что угрожает нашему единству», – сказал Президент.

При этом, по его словам, нужно понимать, что работа в сфере межэтнических отношений входит в сферу не только АНК, но и министерств социального блока, акиматов и Правительства в целом.

«Стоит комплексно заниматься укреплением единства народа и своевременной нейтрализацией любых попыток дестабилизации в нашей стране. Важно понимать, что ошибки в этой сфере стоят очень дорого и могут одномоментно свести на нет все наши достижения», – резюмировал Глава государства.