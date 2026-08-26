Токаев: Печаль - плохой попутчик для нашей молодежи

«Недавно Правительство сообщило обществу об итогах результативной работы – было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках со всеми, без преувеличения, тяжелейшими последствиями для качества школьного образования. Только что мною было сказано о необходимости пересмотра учебных материалов, где описываются недостоверные исторические факты и события, детям рассказывают мифы о неких мнимых героях и их «подвигах», которых не было. Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальцифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа.

Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово «мұң»: «жүрегімде мұң, көзімде мұң»! Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю. Наша молодежь должна правильно понимать историю своего народа и смотреть в будущее с надеждой и уверенностью. Наши юные соотечественники должны быть оптимистами и расти с убеждением: неразрешимых задач не существует, а любые трудности преодолимы. Мы должны стать сильной и созидательной нацией. Молодежи должны быть чужды апатия и уныние», - заявил Глава государства.