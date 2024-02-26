Токаев побеседовал с работниками корпорации «Восток-Молоко»

В ходе рабочей поездки в Усть-Каменогорск Касым-Жомарт Токаев посетил корпорацию «Восток-Молоко», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства был проинформирован о деятельности предприятия, специализирующегося на производстве и переработке молока с использованием новейших технологий. Корпорация вырабатывает более 100 видов молочной продукции.

На сегодня предприятие увеличивает долю высокорентабельной сельхозпродукции и расширяет экспорт.

Как рассказали президенту, корпорация имеет 4 собственных хозяйства, в том числе роботизированную ферму, оснащенную оборудованием для автоматической дойки, диагностики и кормления коров. Для обеспечения производства предприятие осуществляет сбор молока в 22 населенных пунктах.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками корпорации. Он подчеркнул, что современное сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью, и пожелал успехов трудовому коллективу.