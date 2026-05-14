Токаев поблагодарил супругу Эрдогана

Президент Казахстана отметил, что первая леди Турции Эмине Эрдоган в рамках Организации Объединенных Наций инициировала важнейший проект Zero Waste и проводит масштабную работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Хочу особо отметить, что эта инициатива созвучна с реализуемым в нашей стране общенациональным проектом «Таза Қазақстан». Поэтому мы активно поддерживаем столь значимое начинание г-жи Эмине, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся мнениями с турецким лидером по актуальным мировым проблемам.

– В нынешний сложный период мы выразили обеспокоенность в связи с обострением вооруженных конфликтов. Предметом нашего разговора стало также ослабление международного права и снижение влияния универсальных организаций. Мы пришли к общему выводу о необходимости усиления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее резолюций и Устава, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципу справедливости. Мы отметили необходимость решения всех споров и конфликтов мирным путем через дипломатические переговоры. Казахстан и Турция и впредь будут продолжать взаимодействие в рамках международных организаций. Мы объединим наши усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление стратегического партнерства Казахстана и Турции – это общая цель и устремление наших народов.