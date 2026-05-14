Токаев и Эрдоган приняли участие в Казахско-турецком бизнес-форуме

В начале выступления Глава государства особо отметил эффективный и содержательный характер форума, а также поблагодарил турецкую сторону за поддержку в организации данного мероприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Как подчеркнул Президент, Казахстан оказывает всестороннюю поддержку турецким компаниям.  

– Сегодня в нашей стране успешно работают около 3 800 предприятий с участием турецкого капитала. Благодаря совместным усилиям созданы тысячи рабочих мест. Для роста объема инвестиций важно углублять сотрудничество в промышленной сфере. Убежден, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему увеличению числа совместных предприятий. В этой связи считаю, что особую роль должна сыграть Межправительственная комиссия между Казахстаном и Турцией, – заявил Глава государства.

 Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на показателях социально-экономического развития страны.  

– Казахстан – крупнейшая экономика Центральной Азии. В прошлом году рост внутреннего валового продукта нашей страны составил 6,5%, превысив 300 миллиардов долларов. Это свидетельствует о стабильности и огромном потенциале внутреннего рынка. Мы намерены укрепить эту динамику. Сегодня Казахстан уделяет приоритетное внимание развитию образования, науки и инноваций. Это стратегическая задача, стоящая перед нашей страной. Как известно, в марте в стране прошел всенародный референдум. Согласно новой Конституции, в Казахстане гарантируются все формы собственности. Основной закон страны надежно защищает права инвесторов. Однако иностранные и отечественные предприниматели также не должны нарушать наше законодательство. В соответствии с принципом «Закон и Порядок», закрепленным в Конституции, все граждане равны перед законом, – подчеркнул Глава государства.

Как отметил Президент, создание благоприятных условий для бизнеса – один из приоритетов государственной политики. Сейчас в этой сфере ведется масштабная работа. Создан Совет иностранных инвесторов при Президенте. Функционирует специальный Инвестиционный штаб. Запущена Национальная цифровая платформа, работающая по принципу «одного окна».

– Иностранные предприниматели могут воспользоваться преимуществами программы Altyn Visa. Основная цель этой уникальной визы – предоставление инвесторам налоговых и миграционных льгот. Призываю турецких предпринимателей воспользоваться этой возможностью. Вы знаете, что в нашей столице активно работает Международный финансовый центр «Астана» (AIFC). Это ведущий хаб в регионе, созданный для всесторонней поддержки инвесторов и предпринимателей. Центр работает на основе принципов английского права, используя лучший опыт финансовых центров Стамбула, Лондона, Дубая и Нью-Йорка. Здесь зарегистрировано более 5 600 компаний из почти 90 стран. В их числе 73 турецкие компании, работающие в финансовой, торговой, строительной и других сферах. Кроме того, укрепляется партнерство между финансовым центром «Астана» и биржей Borsa Istanbul. Мы заинтересованы в расширении связей с турецким бизнесом. Как нам известно, по инициативе г-на Реджепа Тайипа Эрдогана будет реализован ряд конкретных мер по привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику. Добросовестным предпринимателям будет предоставлен ряд регуляторных и налоговых привилегий. Мы обязательно изучим эту инициативу для эффективного внедрения ее наиболее актуальных аспектов, – сообщил он.

Далее в выступлении была отмечена необходимость развития кооперации в промышленной сфере.

– В этой области у нас есть конкретные достижения. На сегодняшний день совместными усилиями казахско-турецких деловых кругов реализовано 142 проекта общей стоимостью 7,6 миллиарда долларов. Среди них отмечу компанию YDA Holding, которая открыла в нашей стране многопрофильный производственный комплекс. Кроме того, она наращивает производство алюминия и выпускает медицинские изделия. Предприятия Panelsan и Betek Boya реализуют проекты в строительной и химической промышленности, компания Aksa Energy запустила современную электростанцию в Кызылординской области. Все эти проекты призваны укрепить производственный потенциал Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной важной задачей Глава государства назвал развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Казахстан – один из ключевых транзитных хабов между Китаем и Европой. В настоящее время 85% грузопотока по этому маршруту проходит через территорию нашей страны. Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, существенно укрепляет транспортный потенциал Казахстана. В последние годы объем грузов, перевозимых по нему, увеличился более чем в 5 раз. В 2025 году контейнерные перевозки выросли на 36%.

– В ближайшее время мы намерены нарастить данный показатель до 10 млн тонн. В целях эффективной координации системы транзитных перевозок разработана единая цифровая платформа управления Smart Cargo. В целом, расширение возможностей Среднего коридора отвечает долгосрочным интересам наших стран. В этой связи нами предложена совместная реализация проекта е-permit, позволяющего в электронном формате осуществлять логистические процедуры, другими словами, обеспечивать предельную прозрачность процессов и минимизацию административных издержек. Считаю важным сопряжение проекта «Средний коридор» с инициативой «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Отдельно стоит упомянуть значительный вклад турецких предпринимателей в инфраструктурный потенциал гражданской авиации страны. В настоящее время TAV Holding проводит реконструкцию международного терминала аэропорта Алматы. Компания S Sistem Lojistik выражает заинтересованность в строительстве логистического центра в аэропорту Актобе. Реализация данных инициатив будет способствовать укреплению потенциала отечественной авиаотрасли, – отметил Президент.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних экономических отношений, достигнутых благодаря вкладу казахских и турецких предпринимателей.

– В Турции с большим интересом следят за экономическими успехами Казахстана под дальновидным руководством Президента Касым-Жомарта Токаева. В 2025 году валовой внутренний продукт страны вырос на 6,5%, приблизившись к 15 тыс. долларов на душу населения. Сегодня Казахстан получил признание как крупнейшая экономика Центральной Азии с внешнеторговым оборотом в 145 млрд долларов. В результате этого роста страна в 2025 году стала нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером в тюркском мире. Конечно, мы не планируем останавливаться на достигнутых показателях, наша цель – нарастить его до 15 млрд долларов, – сказал Глава Турции.
