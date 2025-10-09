Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа

Президент,Политика
166

Президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, передает Kazpravda.kz

Фото: UNICEF/Eyad El Baba

- Глава государства отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с Президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке, - говорится в сообщении.

Неделю назад Белый дом опубликовал «полноценный» план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

По словам президента США, режим перемирия в секторе Газа при согласии ХАМАС с мирным планом введут немедленно. Дональд Трамп заявил, что Израиль согласен с первоначальной линией отвода сил в секторе.

#Токаев #соглашение #Газа

