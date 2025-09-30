Акорда: «Казахстан приветствует план Трампа по прекращению конфликта в Газе»

Казахстан приветствует Всеобъемлющий мирный план Президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в секторе Газа. Такое заявление сделал пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан рассматривает данную инициативу в качестве уникальной возможности и важнейшего шага для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, укрепления межгосударственного доверия и установления прочного и справедливого мира в этом регионе, - говорится в заявлении.

Напомним, накануне Белый дом опубликовал «полноценный» план Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, он состоит из 20 пунктов.

