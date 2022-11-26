Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал в субботу, 26 ноября, несколько указов, касающихся эффективной реализации реформ страны, передает Kazpravda.kz.

Так, был подписан указ "О мерах по реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан", где Токаев постановил:

Утвердить прилагаемый план действий по реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Также подписан указ "О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы", где президент постановил правительству Республики Казахстан:

до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы;

принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.

Сообщается, что контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан. указ вводится в действие со дня его подписания.

Подписан указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов".

В соответствии со статьей 21 Конституционного закона Республики Казахстан "О президенте Республики Казахстан» с целью возврата в Республику Казахстан активов, незаконно выведенных из страны, а также выявления активов, полученных незаконным путем (далее – незаконно выведенные активы), и их возврата государству президент постановил:

Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой), Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан, направленный на:

определение субъектов правоотношений, регулируемых законом; 2) регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов; 3) обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов; 4) стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов; 5) принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов; 6) создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий; 7) образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Генеральному Прокурору Республики Казахстан внести предложение по образованию в структуре Генеральной прокуратуры Республики Казахстан отдельного подразделения по возврату незаконно выведенных активов.

Правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами на системной основе обеспечить эффективное взаимодействие с зарубежными странами и международными организациями, в том числе в рамках международной правовой помощи для выявления и возврата государству незаконно выведенных активов.

Правоохранительным и специальным государственным органам Республики Казахстан определить подразделения, специализирующиеся на возврате незаконно выведенных активов.

Правительству Республики Казахстан и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, а также иным организациям принять меры по реализации настоящего указа.

Подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".

В соответствии с подпунктом 2) статьи 16 Конституционного закона Республики Казахстан "О президенте Республики Казахстан" постанавляется:

Утвердить прилагаемые: 1) Положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан; 2) изменения, которые вносятся в некоторые акты президента Республики Казахстан. 2. Признать утратившими силу некоторые указы президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу. 3. Высшей аудиторской палате Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Также подписан указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан".

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан постанавляется:

Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. . Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования.

Подписан указ "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей".

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Конституции Республики Казахстан в связи с прекращением полномочий акимов городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного президента Республики Казахстан постанавляется: