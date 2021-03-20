Токаев подписал ряд законов

Президент
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Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Так, Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Также Президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы".

Кроме того, подписаны Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза" и Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года".

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