Иллюстративное фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".
Также Президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы".
Кроме того, подписаны Закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза" и Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года".