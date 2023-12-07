Токаев подтвердил приверженность Казахстана укреплению партнерства с ЕС

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял посла Европейского Союза в Казахстане Кестутиса Янкаускаса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Кестутис Янкаускас рассмотрели приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и Европейским Союзом.

Глава нашего государства подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого была наша страна.

Кроме того, президент рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.

В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, «зеленый» рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.

 

 

 

#политика #Токаев #президент #международное сотрудничество #ЕС #посол

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