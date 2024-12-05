Токаев поговорил по телефону с Трампом

США, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президенты договорились о регулярных контактах

Фото: пресс-служба президента РК

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.

Глава государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.

 

#переговоры #Токаев #Трамп #звонок

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