"Город быстро растет" – Токаев поручил до конца года решить вопрос с вводом ТЭЦ-3 в Астане

Как отметил президент, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы поручил Правительству совместно с акиматом до конца года решить вопрос с вводом ТЭЦ-3 в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны. При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры. Однако в данном направлении есть определенные проблемы. В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3", – сказал президент.

Он подчеркнул, что срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге.

"Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%. В результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий. Правительство совместно с акиматом должны до конца года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных. Следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3", – дополнил глава государства.