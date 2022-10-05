Фото: Kazpravda.kz
Президент , Поручения , Транспорт
Токаев поручил восстановить регулярное авиасообщение между Павлодаром и Астаной
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области поручил наладить авиасообщение области с другими регионами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. В настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану. До конца года Правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана", – заявил Токаев. 

Президент отметил, что также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

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