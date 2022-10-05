Токаев поручил восстановить регулярное авиасообщение между Павлодаром и Астаной

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области поручил наладить авиасообщение области с другими регионами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. В настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану. До конца года Правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана", – заявил Токаев.

Президент отметил, что также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.