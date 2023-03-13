Токаев: После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив

Президент
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В своем выступлении глава государства отметил, что в стране проводится всесторонняя политическая модернизация.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных в Послании народу Казахстана, и исполнению ранее данных поручений президента.

В своем выступлении глава государства отметил, что в стране проводится всесторонняя политическая модернизация.

"Ее основные направления были определены в Послании, обнародованном в марте прошлого года. Страна вступила в новый этап своего развития. За год реализованы масштабные реформы. Проведено несколько этапов политических преобразований для того, чтобы привести систему власти в соответствие с новыми требованиями. С целью обсуждения важных вопросов учрежден Национальный курултай. Предложены новые идеологические принципы, направленные на укрепление основ государственности и единства народа. Мы начали по-новому праздновать Наурыз мейрамы. Историческим шагом стало возрождение Дня Республики", – подчеркнул глава государства

По его словам, проводимые в Казахстане реформы активно обсуждаются не только в стране, но и за рубежом.

"У нас есть ясные и конкретные планы на будущее. Завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты. Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжать работу", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, особое внимание следует уделить вопросам сохранения общественной стабильности.  

"Для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему. Реформы должны, прежде всего, формировать в обществе новую политическую культуру. В то же время необходимо утверждать новые ценности. Отныне приоритет будет отдаваться, в первую очередь, интересам страны и правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности. Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны. Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех", – отметил президент.

Важной задачей в выступлении было названо укрепление общенациональной идентичности и единства народа.

"В последнее время стало тенденцией ставить памятники личностям, известным только в одном регионе. Местным комиссиям по ономастике не следует этого допускать. Республиканская комиссия должна предупреждать неправомерные решения. Если все будут ставить памятники исключительно своим предкам, в стране воцарятся трайбализм и местничество. Этот вопрос требует пристального внимания. Продолжается практика открытия памятников и бюстов деятелям советского периода, в том числе тем, кто непосредственно был задействован в массовых репрессиях. Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Актуальным направлением работы остается сфера межэтнических отношений.

"Укрепление межэтнического согласия является одним из краеугольных камней устойчивого развития нашей страны. Для реализации этой важнейшей задачи требуются совместные усилия центральных государственных органов и местных властей, Ассамблеи народа Казахстана и всего гражданского общества", – подчеркнул глава государства.

Наряду с этим президент акцентировал внимание на необходимости сохранения духовных ценностей.

"Нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Безусловно, это очень важный вопрос. Если мы оставим его на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Поручаю акимам во взаимодействии с компетентными органами усилить работу в сфере религии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одной из главных задач Правительства и акимов областей глава государства считает повышение качества жизни людей. Он подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.

"Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны. Как я уже не раз говорил, нам нужно, прежде всего, верховенство закона. Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться. Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив", – сообщил президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание акимов и руководителей государственных органов на необходимость усиления взаимодействия с гражданами, проведения встреч и личных приемов.

В ходе совещания также выступили заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов, аким Астаны Женис Касымбек, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Шымкента Мурат Айтенов.

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