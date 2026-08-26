Токаев поздравил педагогов с открытием Августовской конференции

В этом году работа форума педагогов посвящена теме «Человеческий капитал, знание и прогресс – ключевые ценности Народной Конституции»
Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент поздравил педагогов с открытием традиционной Августовской конференции.
«На сегодняшний форум были приглашены талантливые учителя со всех регионов Казахстана. Сильный педагог – надежная опора прогрессивной нации. Это непреложная истина. Сегодня мы выслушали очень содержательные и конструктивные доклады, были озвучены ценные мнения и предложения. Выражаю искреннюю признательность выступившим педагогам и всему учительскому сообществу. Профильное министерство и Правительство в целом должны постоянно держать озвученные вопросы на контроле. Эту работу необходимо понимать как крайне важную стратегическую задачу.
Очевидно, что страну, в которой учитель пользуется уважением, ждет светлое будущее. Великий Абай в своем 38-м слове назидания говорил, что человечность формируется в человеке благодаря хорошему наставнику. Вы вносите огромный вклад в воспитание образованного, мыслящего, прогрессивного и патриотичного молодого поколения, активно участвуя в формировании конкурентоспособной нации», - сказал Глава государства.
Он отметил, что в Конституции впервые особое внимание уделено образовательной сфере.
«Нынешняя Августовская конференция проходит в период масштабных реформ в нашей стране. Всей страной мы успешно осуществили глубокие преобразования. По итогам общенационального референдума, состоявшегося в марте, была принята Новая Народная Конституция. Поддержанный всем обществом Основной закон вступил в силу 1 июля. Это поворотное историческое событие для нашего государства. В Главном документе впервые особое внимание уделено образовательной сфере, при этом развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.