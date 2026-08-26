Токаев поздравил педагогов с открытием Августовской конференции

Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент поздравил педагогов с открытием традиционной Августовской конференции.

«На сегодняшний форум были приглашены талантливые учителя со всех регионов Казахстана. Сильный педагог – надежная опора прогрессивной нации. Это непреложная истина. Сегодня мы выслушали очень содержательные и конструктивные доклады, были озвучены ценные мнения и предложения. Выражаю искреннюю признательность выступившим педагогам и всему учительскому сообществу. Профильное министерство и Правительство в целом должны постоянно держать озвученные вопросы на контроле. Эту работу необходимо понимать как крайне важную стратегическую задачу.

Очевидно, что страну, в которой учитель пользуется уважением, ждет светлое будущее. Великий Абай в своем 38-м слове назидания говорил, что человечность формируется в человеке благодаря хорошему наставнику. Вы вносите огромный вклад в воспитание образованного, мыслящего, прогрессивного и патриотичного молодого поколения, активно участвуя в формировании конкурентоспособной нации», - сказал Глава государства.