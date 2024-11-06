Токаев поздравил Трампа с победой на президентских выборах
41
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере.
Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.