Трамп назвал себя 47-м президентом США

«Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом», - сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).