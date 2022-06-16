Мобильное приложение Qurultay заработает в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая предложил разработать специальное мобильное приложение Qurultay, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Говорят, что сколько бы человек ни присутствовало на курултае, все общество охватить не получится. Однако нет смысла увеличивать число членов курултая. Это может нанести ущерб его работе. Курултай – это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, он должен стать национальным собранием. Это очень важная задача. И для этого мы должны в полной мере использовать преимущества новых цифровых технологий. Тогда отношения между государством и народом будут более эффективными", – сказал Глава государства.

Президент страны предложил разработать специальное мобильное приложение Qurultay.

"Оно будет способствовать выражению людьми своих взглядов на модернизацию страны в онлайн-режиме. Граждане должны видеть реальные преимущества реформы, а также должны иметь возможность участвовать в ней напрямую. Можно будет проводить интерактивные опросы казахстанцев по самым актуальным темам. Казахстанцы смогут способствовать модернизации нашей страны, предлагая решение проблемных вопросов. Можно запустить понятный и эффективный электронный сервис, который будет координировать благотворительную деятельность. Все это формирует основу технологической платформы развития цифровой демократии. К этому стремятся развитые страны. Мы не должны отставать от мировой цивилизации. Необходимо создать электронную версию Национального курултая. Тогда каждый гражданин примет участие в создании нового справедливого Казахстана", – дополнил Касым-Жомарт Токаев.