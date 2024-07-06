Токаев предложил создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию

Президент
103

Это, по его мнению, окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент Казахстана, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств обратил внимание на то, что сегодня мир охватили политические и экономические изменения, вследствие этого казавшаяся нерушимой глобальная архитектура безопасности начинает разрушаться.

Он указал на необходимость дальнейшего укрепления статуса Организации и поделился своим видением планов и приоритетных направлений ее деятельности.

«Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 65%, или почти 3 млн тонн. Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев остановился на возможностях развития экономики тюркских государств.

«Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы», – сказал лидер нашей страны.

#Касым-Жомарт Токаев #финансы #саммит Организации тюркских государств

Популярное

Все
Музыка нас связала
Еще 51 дом сдали в Петропавловске для пострадавших от паводка
Сломалась управа на лихачей
Так звучит душа
Город мира, будущего и красивых фотографий
Очередные субботники прошли в регионе в рамках акции «Таза Қазақстан»
Такой опасный каракурт
Музыкальный язык казахского народа
Рекордсмену ЕНТ вручили подарки
Более 2,5 тысячи казахских народных инструментов изготовил Оспанхан Мусаев
На площадке у «Байтерека» развернулась праздничная фотовыставка
Назад в 1998-й: праздник глазами «Казправды»
Некоторые музыкальные инструменты стоят десятки и даже сотни тысяч долларов
В Астане объявили победителей конкурса на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии столицы, приуроченного к Дню города
В Астане проходит Международный фестиваль «Театральная Евразия»
Город больших возможностей и центр экономического притяжения
Инструмент справедливого миропорядка
Художники столицы сделали свой подарок любимому городу
Открытость и приверженность диалогу
Ценности мирного развития
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Иран предлагает Казахстану сотрудничество в строительстве терминала в порту Бендер-Аббас
Водителя оштрафовали за принудительную высадку подростка из маршрутки в Павлодаре
Минтранспорта принес извинения в связи с задержками авиарейсов
99-летие отметила ветеран войны из Алматы
Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде
Автоматы Калашникова, пистолеты и ружья изъяли у жителя Актобе
Доллар взлетел до максимума за 8 месяцев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Спасение Арала и Каспия: президент РК предложил выработать …
Лидер Казахстана предложил с помощью искусственного интелле…
Лидер Казахстана: «Мы готовы в любое время предоставить сво…
Глава государства прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]