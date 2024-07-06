Токаев предложил создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию

Это, по его мнению, окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент Казахстана, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств обратил внимание на то, что сегодня мир охватили политические и экономические изменения, вследствие этого казавшаяся нерушимой глобальная архитектура безопасности начинает разрушаться.

Он указал на необходимость дальнейшего укрепления статуса Организации и поделился своим видением планов и приоритетных направлений ее деятельности.

«Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня объем контейнерных перевозок по данному коридору увеличился вдвое по сравнению с 2023 годом. В целях сокращения времени доставки грузов нами была запущена мультимодальная цифровая платформа Digital Trade Corridor. В этом направлении с нами тесно сотрудничает азербайджанская сторона. В настоящий момент завершена интеграция двусторонних железнодорожных администраций. Благодаря этому в прошлом году объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос на 65%, или почти 3 млн тонн. Помимо этого, возможности морского хаба в порту Актау позволяют нарастить число перевозимых контейнеров до 300 тысяч. Морская гавань принимает суда стран Каспийского бассейна и Центральной Азии», – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев остановился на возможностях развития экономики тюркских государств.