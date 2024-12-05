Токаев принял главу Коллегии ЕЭК

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства заслушал доклад о приоритетных направлениях деятельности ЕЭК.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.