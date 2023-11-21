Токаев принял государственного министра Великобритании

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял государственного министра Великобритании Нусрат Гани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Фото: пресс-служба президента РК

Президент, приветствуя государственного министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнеров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана.

На сегодня в Казахстане представлены более 550 британских предприятий, среди которых такие ведущие компании, как Shell и Ernst & Young.

Как отметил Токаев, товарооборот между Казахстаном и Великобританией увеличился в прошлом году на 60 процентов, составив 1,8 млрд долларов.

"Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", – сказал президент.

В свою очередь Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за теплый прием и отметила, что британская сторона придает особое значение развитию двусторонних связей.

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