Токаев принял отставку министра обороны Казахстана

Президент
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку министра обороны РК Нурлана Ермекбаева. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», - написал Берик Уали.
Ранее министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку после взрывов в Жамбылской области.
"Моя главная цель - ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Если вас интересует вопрос отставки, то после того, как я услышал эту новость, я принял для себя решение, что подам в отставку, я буду просить отставки. Все остальное решит вышестоящее руководство", - сказал Нурлан Ермекбаев.
Ранее сообщалось, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли мощные взрывы.
«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», - написал Берик Уали.
Ранее министр обороны Нурлан Ермекбаев заявил, что готов уйти в отставку после взрывов в Жамбылской области.
"Моя главная цель - ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Если вас интересует вопрос отставки, то после того, как я услышал эту новость, я принял для себя решение, что подам в отставку, я буду просить отставки. Все остальное решит вышестоящее руководство", - сказал Нурлан Ермекбаев.
Ранее сообщалось, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли мощные взрывы.