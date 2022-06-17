Фото: пресс-служба Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Экономика , Россия
Токаев призвал страны региона определить новые горизонты сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме, призвал страны региона определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста экономик, передает Kazpravda.kz.

«Наша встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности. Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности. На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов», – отметил Глава государства.

Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону, констатировал Токаев.

Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы. Сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений.

«Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии «Восток-Запад», «Север-Юг».

Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Актуальная задача – сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией «Один пояс, один путь», – обозначил Президент РК.

Он подчеркнул, что в рамках масштабной модернизации страны идет выстраивание новых правил игры в экономике без очевидных монополий и вопиющей коррупции.

«Нашей первоочередной задачей является поддержка предпринимательства и улучшение бизнес-климата с целью максимальной защиты прав инвесторов, стабильности и предсказуемости. Мы будем в полном объеме выполнять все свои обязательства перед нашими традиционными партнерами. Казахстан продолжит курс на построение инклюзивного, справедливого общества, устранение социального неравенства. На мой взгляд, для устойчивого развития всех стран региона необходимо определить новые горизонты сотрудничества и сформировать будущие точки роста наших экономик.

Наряду с этим, следует всегда помнить о важнейшей задаче – обеспечении международной и региональной безопасности», – резюмировал К. Токаев.

Напомним, 16 июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме. 

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