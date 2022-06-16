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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.
Завтра в первой половине дня Глава государства проведет двусторонние встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Главой Башкортостана Радием Хабировым.
Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Главы государства.