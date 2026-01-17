Глава государства подписал соответствующее распоряжение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Распоряжением Главы государства Абубакиров Каныш Асанханович назначен первым заместителем Министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Также, распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.