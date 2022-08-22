Политика , Кадровые назначения
Токаев произвел назначения в Совбезе Казахстана
Азамат Дюсембеков назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан. Амангельды Омарбеков стал заведующим Ситуационным центром Совбеза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжениями Главы государства:
Дюсембеков Азамат Нурланович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;
Омарбеков Амангельды Оразалынович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.