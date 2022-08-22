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Политика , Кадровые назначения
Токаев произвел назначения в Совбезе Казахстана

Азамат Дюсембеков назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан. Амангельды Омарбеков стал заведующим Ситуационным центром Совбеза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Распоряжениями Главы государства:

Дюсембеков Азамат Нурланович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан;

Омарбеков Амангельды Оразалынович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

 

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