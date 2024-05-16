Токаев произвел ряд кадровых назначений

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначениях постоянных представителей РК при ВТО, ООН и Международной организации гражданской авиации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.
Умаров Кайрат Ермекович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.
Также президент назначил Тлегенова Тимура Калдыбаевича постоянным представителем Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации.