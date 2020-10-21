Токаев провел переговоры с главным исполнительным директором компании "Шеврон"

Президент
Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании "Шеврон" Майклом Уиртом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

В ходе беседы обсуждены перспективы взаимодействия компании "Шеврон" с Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, а также ситуация на мировом энергетическом рынке.

Глава государства высоко оценил сотрудничество с компанией "Шеврон" и ее вклад в развитие экономики Казахстана.

"Компания "Шеврон" весьма активно присутствует на энергетическом рынке нашей страны в качестве надежного партнера в реализации крупнейших проектов в нефтегазовом секторе, таких как Тенгиз и Карачаганак. К сожалению, пандемия коронавируса негативно повлияла на индустрию нефти и газа, нарушив баланс между спросом и предложением и снизив цены на нефть", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал важным для Казахстана своевременный запуск проекта по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения к 2022 году.



Он приветствовал деятельность компании по реализации проекта, отметив, что ряд задач выполняется с опережением графика.

Отдельным блоком были обсуждены вопросы противодействия пандемии коронавируса. Глава государства выразил признательность компании Тенгизшевройл за высоко скоординированную работу по предотвращению массового заражения коронавирусной инфекцией и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Он также поблагодарил Майкла Уирта за предоставление министерству здравоохранения Казахстана медицинских изделий, лекарств и средств защиты на общую сумму 20 млн долларов США, организацию визита иностранных врачей и эпидемиологов в страну, а также финансирование строительства инфекционной больницы на 200 коек в Кульсары.



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов на Тенгизе. В данном контексте он поддержал создание Фонда местного содержания для осуществления совместных инвестиционных проектов.

Президент также коснулся вопросов освоения нефтяного месторождения Карачаганак, указав на необходимость обеспечения своевременной реализации данного проекта и поддержания объема добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год.

В свою очередь Майкл Уирт, с теплотой вспомнив о беседах с Касым-Жомартом Токаевым в 2019 году в Нур-Султане и Нью-Йорке, поблагодарил его за возможность очередной встречи.



"Я очень ценю историю нашего многолетнего партнерства. Казахстан – это особая страна для нас и весьма важное направление в деятельности нашей компании. Поэтому мы намерены продолжить наше взаимодействие в энергетической отрасли Казахстана, в частности, на Тенгизском и Карачаганском месторождениях. Мы считаем, что Казахстан – замечательная страна с нефтегазовыми ресурсами, и мы рады выступать конструктивным партнером вашей страны в реализации различных проектов", – отметил главный исполнительный директор компании "Шеврон".

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