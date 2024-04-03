Токаев провел встречу с секретарями Совбезов государств-членов ШОС

Лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время ведется подготовка к Астанинскому саммиту ШОС, которому наша страна придает повышенное внимание, передает Kazpravda.kz

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Президент отметил, что встречи секретарей советов безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС.

«За прошлый год в мире было отмечено 183 региональных и локальных конфликта, число которых выросло почти на 30 процентов. Это наивысший показатель за последние три десятилетия. Эксперты считают, что разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий. На этом фоне усиливается угроза международного терроризма», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, недавние трагические события в Московской области, унесшие жизни многих мирных граждан, показали, что террористы продолжают использовать самые жестокие и бесчеловечные формы насилия.