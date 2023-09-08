Токаев проводил президента Албании в аэропорт

Завершился официальный визит в Казахстан президента Албании Байрама Бегая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Албании Байрамом Бегаем, завершившим свой официальный визит в Казахстан.

Напомним, президент Албании Байрам Бегай по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 6-8 сентября 2023 года находился с официальным визитом в Казахстане.

7 сентября лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах.