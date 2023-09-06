Президент Албании с официальным визитом посетит Казахстан
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6-8 сентября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан посетит президент Албании Байрам Бегай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Завтра в рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
Наряду с двусторонней повесткой дня президенты обменяются мнениями по международной и региональной ситуации.