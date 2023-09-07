Токаев провел переговоры с президентом Албании

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Акорде лидеры Казахстана и Албании Касым-Жомарт Токаев и Байрам Бегай провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Албании за то, что он принял приглашение и посетил столицу Казахстана.

"Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан. Этот визит чрезвычайно важен с точки зрения развития взаимного сотрудничества. Казахстан очень заинтересован в установлении более тесных отношений с Вашей страной. Мы считаем, что у нас есть возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества и связей во многих областях, представляющих взаимный интерес. Весьма символично, что Ваш визит проходит всего за две недели до того, как наши страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Албании выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Астану и проявленное гостеприимство.

"Я очень рад быть в Казахстане. Благодарю Вас за приглашение. Как Вы уже сказали, этот визит совпадает с 30-летним юбилеем наших дипломатических отношений. Это говорит о том, что наши политические отношения на хорошем уровне, и теперь нам предстоит еще больше работать, находя возможности для нашего экономического сотрудничества.  Я приглашаю Вас посетить Албанию", - заявил Байрам Бегай.

 

 

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