Токаев: Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В начале беседы президент Казахстана поздравил Лоуренса Вонга с недавним назначением на должность премьер-министра Сингапура и пожелал успехов в его государственной деятельности.

Глава государства подчеркнул, что Сингапур является стратегическим партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, и дал высокую оценку многолетнему партнерству между двумя странами.

«Мы придаем большое значение нашему многоплановому сотрудничеству с Сингапуром. У нас давние традиции тесных связей. Я лично причастен к истории становления отношений с Сингапуром. Еще в 1970-х годах, будучи молодым дипломатом, мне выпала честь служить в Сингапуре. До сих пор помню название улицы – Nassim road 51», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул весьма динамичное развитие Сингапура, а также ведущие позиции страны в мировой экономике.

Президент выразил уверенность, что итоги его первого государственного визита в Сингапур придадут мощный импульс двусторонним отношениям, и подтвердил готовность оказать для этого необходимое содействие.

По его словам, программа визита включает проведение бизнес-форума, встречи с руководителями ведущих сингапурских компаний и обсуждение конкретных бизнес-проектов, представляющих обоюдный интерес.

Премьер-министр Сингапура отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщил Лоуренс Вонг, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.

Особое внимание собеседники уделили перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Стороны подтвердили взаимную приверженность расширению сотрудничества в таких сферах, как зеленая энергетика, транспорт и логистика, цифровизация, финансы, АПК, коммуникации, добыча и переработка критически важного сырья, электронная коммерция.

Касым-Жомарт Токаев и Лоуренс Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО «ҚТЖ», направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмена студентами и др.

Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстана и Сингапура. Глава нашего государства предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.

Затем президент Казахстана и премьер-министр Сингапура приняли участие в церемонии обмена документами, подписанными в ходе визита. Состоялся символический обмен папками между заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и министром устойчивого развития и окружающей среды, ответственным министром торговых связей Сингапура Грейс Фу.

В рамках государственного визита подписаны следующие межгосударственные и межведомственные документы:

1. Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур об экономическом сотрудничестве;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Сингапур;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности;

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Сингапур по правовому сотрудничеству;

5. Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования Республики Сингапур;

6. Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.

#переговоры #Токаев #Сингапур

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