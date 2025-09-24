Также он побеседовал с Премьер-министром Бельгии

Фото: пресс-служба Президента РК

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Франции. Президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.

Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи.

Президенты Казахстана и Франции также «сверили часы» по актуальным геополитическим вопросам.

Также Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Финляндии. Лидер Казахстана и Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Токаев подчеркнул, что плодотворный политический диалог на высшем уровне играет важную роль в обеспечении положительных результатов в двусторонних отношениях. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.

Особое внимание в ходе беседы было уделено обсуждению текущей геополитической ситуации в мире.

Кроме того, на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Королевства Бельгии Барта де Вевера.

Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией – одним из важных партнеров в Европейском Союзе.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Брюссель входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к полумиллиарду долларов.

В ходе беседы был отмечен имеющийся потенциал для дальнейшего наращивания экономических отношений, особенно в сферах критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, финансов, туризма и образования.

Барт де Вевер выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить двустороннюю повестку и передал Президенту Казахстана наилучшие пожелания Короля Филиппа.