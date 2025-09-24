Токаев «сверил часы» с президентами Франции и Финляндии

Президент,Европа
90

Также он побеседовал с Премьер-министром Бельгии

Фото: пресс-служба Президента РК

В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Франции. Президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.

Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении. Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи.

Президенты Казахстана и Франции также «сверили часы» по актуальным геополитическим вопросам.

Также Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Финляндии. Лидер Казахстана и Александр Стубб обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Токаев подчеркнул, что плодотворный политический диалог на высшем уровне играет важную роль в обеспечении положительных результатов в двусторонних отношениях. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев высказал уверенность в том, что предстоящий визит финского лидера в Казахстан будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия двух стран.

Особое внимание в ходе беседы было уделено обсуждению текущей геополитической ситуации в мире.

Кроме того, на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Королевства Бельгии Барта де Вевера.

Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение развитию долгосрочного сотрудничества с Бельгией – одним из важных партнеров в Европейском Союзе.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Брюссель входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к полумиллиарду долларов.

В ходе беседы был отмечен имеющийся потенциал для дальнейшего наращивания экономических отношений, особенно в сферах критически важных минералов, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, искусственного интеллекта, финансов, туризма и образования.

Барт де Вевер выразил благодарность за предоставленную возможность обсудить двустороннюю повестку и передал Президенту Казахстана наилучшие пожелания Короля Филиппа.

 

#Франция #Токаев #президент #Финляндия #Бельгия

Популярное

Все
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Токаев предложил учредить Международный день озеленения планеты
Отопительный сезон не за горами
Президент рассказал о политических реформах в Казахстане
От обогатительной фабрики до цементного завода
Дорога должна быть безопасной
Каким быть образованию в цифровую эпоху
Меньше дублирования – шире простор для инициативы
Музей под открытым небом
Отечественная порода ақбас может стать мировым брендом
И снова «Вишневый сад»...
Дела пойдут в гору
Не абстракция, а реальная ценность
Фундаментальный этап в истории республики
Когда на кону – юная жизнь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Карметкомбинат получил газ
Духовный центр Жетысу
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
С упором на качество
В Туркестане открыт гребной канал
Глава государства провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом III
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Диалог будет продолжен
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Токаев выступил на Совещании высокого уровня по глобальным …
Важный партнер в Балканском регионе
Договоренности приносят результаты
Отмечена высокая динамика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]